Опубликовано видео, подтверждающее инцидент между игроками «Црвены Звезды» и «Партизана»

Telegraf опубликовал видео инцидента между игроками «Звезды» и «Партизана».

Инцидент случился перед третьим матчем финальной серии лиги, в которой « » ведет со счетом 2-0.

По сообщению «Црвены Звезды», во время смены команд на площадке для разминки перед матчем форвард клуба Стефан Лазаревич получил удар в лицо от форварда « » .

Клуб ожидает реакции лиги и правоохранительных органов на произошедший инцидент и настаивает на немедленной дисквалификации Наннэлли.