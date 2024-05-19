Опубликовано видео, подтверждающее инцидент между игроками «Црвены Звезды» и «Партизана»
Telegraf опубликовал видео инцидента между игроками «Звезды» и «Партизана».
Инцидент случился перед третьим матчем финальной серии Адриатической лиги, в которой «Црвена Звезда» ведет со счетом 2-0.
По сообщению «Црвены Звезды», во время смены команд на площадке для разминки перед матчем форвард клуба Стефан Лазаревич получил удар в лицо от форварда «Партизана» Джеймса Наннэлли.
Клуб ожидает реакции лиги и правоохранительных органов на произошедший инцидент и настаивает на немедленной дисквалификации Наннэлли.