Майлз Тернер о выходе «Индианы» в финал конференции: «Мы долго к этому шли»

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Майлз Тернер высказался о выходе «Пэйсерс» в финал Восточной конференции.

«Я могу сидеть здесь и говорить много чего, но, очевидно, что мы долго к этому шли.

Я горжусь этой командой. Это самый особенный состав с тех пор, как я пришел в этот клуб. Мы все играем друг за друга, никакого эгоизма. Когда у вас в команде есть семь-восемь парней, способных набирать больше 20 очков в каждом матче, может появиться слишком много эго, но нам удалось пресечь это в зародыше», – сказал центровой «Индианы».

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