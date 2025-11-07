«Детройт» укомплектовал состав, подписав отчисленного из «Сакраменто» Айзека Джонса

Айзек Джонс продолжит карьеру в «Детройте».

«Детройт» заполнил 15-е место в составе команды, забрав с драфта отказов форварда Айзека Джонса (25 лет, 203 см). Ранее ожидалось, что это место займет Малик Бизли, остающийся свободным агентом из-за продолжающегося расследования НБА.

«Сакраменто» отчислил Джонса несколько дней назад, чтобы заключить контракт с Прешесом Ачиувой.

Второгодка Джонс провел за «Кингс» 43 матча, набирая в среднем 3,2 очка и 1,4 подбора.