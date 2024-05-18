Айзея Хартенштайн: «Если у Харта не отвалятся ноги, он сыграет в седьмом матче»

Теги травмы Индиана Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джош Харт Айзейя Хартенштайн Майлз Макбрайд Баскетбол

Айзея Хартенштайн ожидает, что Джош Харт примет участие в 7-м матче с «Пэйсерс».

Защитник «Нью-Йорка» покинул площадку в четвертой четверти шестой встречи из-за болей в мышцах брюшной полости. Он получил повреждение в первой 12-минутке, когда вел борьбу за подбор.

По ходу встречи Харт дважды отправлялся на скамейку, чтобы врачи команды помогли ему избавиться от болевых ощущений. В итоге ему пришлось досрочно завершить игру.

«Зная Джоша, думаю, он сделает все, чтобы выйти на площадку. Если у Харта не отвалятся ноги, он сыграет в седьмом матче», – считает центровой «Никс».

«Тот факт, что он сам попросил заменить его – плохой знак, но все же думаю, что он вернется», – считает другой игрок «Нью-Йорка» Майлз Макбрайд.

Харт не общался с прессой после завершения встречи.

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