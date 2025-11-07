1

Чет Холмгрен и Алекс Карузо готовы сыграть против «Сакраменто»

Игроки «Оклахомы» Чет Холмгрен и Алекс Карузо смогут помочь команде в предстоящей субботней игре с «Кингс». Аарон Уиггингс пропустит встречу из-за растяжения приводящей мыщцы бедра.

Холмгрен не принял участия в четверговой игре с «Портлендом» в качестве меры предосторожности после травмы спины, Карузо же получил отдых.

«Блэйзерс» нанесли «Тандер» первое поражение в сезоне, на данный момент действующие чемпионы идут с результатом 8-1.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Брэндона Рахбара в соцсети X
