Чет Холмгрен и Алекс Карузо готовы сыграть против «Сакраменто»

Игроки «Оклахомы» Чет Холмгрен и Алекс Карузо смогут помочь команде в предстоящей субботней игре с «Кингс». Аарон Уиггингс пропустит встречу из-за растяжения приводящей мыщцы бедра.

Холмгрен не принял участия в четверговой игре с «Портлендом» в качестве меры предосторожности после травмы спины, Карузо же получил отдых.

«Блэйзерс» нанесли «Тандер» первое поражение в сезоне, на данный момент действующие чемпионы идут с результатом 8-1.