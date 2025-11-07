Чет Холмгрен и Алекс Карузо готовы сыграть против «Сакраменто»
Игроки «Оклахомы» Чет Холмгрен и Алекс Карузо смогут помочь команде в предстоящей субботней игре с «Кингс». Аарон Уиггингс пропустит встречу из-за растяжения приводящей мыщцы бедра.
Холмгрен не принял участия в четверговой игре с «Портлендом» в качестве меры предосторожности после травмы спины, Карузо же получил отдых.
«Блэйзерс» нанесли «Тандер» первое поражение в сезоне, на данный момент действующие чемпионы идут с результатом 8-1.
