4

Стефен Карри пропустит матч с «Денвером» из-за продолжающейся болезни

Звезда «Голден Стэйт» Стефен Карри пропустит субботнюю выездную игру против «Денвера» из-за болезни, которая продолжает его беспокоить после недавнего выездного турне команды в Милуоки и Индианаполис. Матч против «Наггетс» станет для «Уорриорс» стартовой игрой в Кубке НБА.

Симптомы болезни у Карри начали проявляться перед домашней игрой против «Финикса» во вторник. Он все же вышел на площадку и набрал 28 очков за 34 минуты, но после матча признался (покашливая и шмыгая носом во время короткой пресс-конференции), что во второй половине игры у него совсем не осталось сил.

Карри не принял участия в матче с «Сакраменто» в четверг (который закончился поражением 116:121), и теперь пропустит вторую игру подряд.

Тренер «Уорриорс» Стив Керр сообщил, что он переписывался с Карри, и звездный защитник сказал ему, что его симптомы только ухудшаются.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
