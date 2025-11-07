0

Дэймон Джонс заявил о своей невиновности по делу о незаконных ставках

Бывший игрок НБА Дэймон Джонс заявил о своей невиновности по предъявленным обвинениям, связанным с предполагаемой мошеннической покерной схемой и отдельной схемой незаконных спортивных ставок.

Джонс был арестован в конце октября. Ему предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и заговоре с целью отмывания денег. Всего по двум обвинительным актам проходят 30 человек. Джонс входит в число лишь троих фигурантов, названных в обоих делах.

Джонса обвиняют в использовании своего доступа к закрытой информации, касающейся сотрудников «Лейкерс». По версии обвинения, он сообщал ставочникам информацию о травмах или готовности игроков выйти на паркет до того, как она становилась публичной.

Среди прочего, речь идет о матче против «Милуоки» 9 февраля 2023 года, в котором Леброн Джеймс не участвовал. По словам обвинителей, Джонс написал сообщение соучастнику с текстом: «сделай крупную ставку на «Милуоки» сегодня вечером, пока информация не стала достоянием общественности».

Джонс никогда официально не работал в тренерском штабе «Лейкерс», но часто находился рядом с командой. Он близок с Леброном Джеймсом и играл с ним в «Кливленде». Он также работал ассистентом в тренерском штабе «Кэвс» в период, когда команда выиграла чемпионат.

Спортивный букмекер Марвес Фэйрли также заявил о своей невиновности. По версии обвинения, Фэйрли заплатил Джонсу около 2500 долларов за информацию о статусе Энтони Дэвиса, которая оказалась неверной.

Джонс был выпущен под залог в 200 000 долларов. Его перемещения ограничены частями Техаса и Нью-Йорка.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Hoops Wire
Дэймон Джонс
logoЭнтони Дэвис
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
происшествия
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Комитет Конгресса США проведет встречу с представителями НБА в связи со скандалам вокруг незаконных ставок
5 ноября, 20:15
Тим Донахи о расследовании ФБР по делу Чонси Биллапса и Терри Розира: «Это только начало, все будет расти со скоростью лесного пожара»
25 октября, 16:10
Дэймон Джонс передавал инсайдерскую информацию о травмах Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса для ставок
23 октября, 19:36
Главные новости
НБА. 29 очков Джейлена Грина помогли «Финиксу» разобраться с «Клипперс»
31 минуту назад
Стефен Карри пропустит матч с «Денвером» из-за продолжающейся болезни
36 минут назад
«Детройт» укомплектовал состав, подписав отчисленного из «Сакраменто» Айзека Джонса
52 минуты назад
«Денвер» и Йонас Валанчюнас согласовали изменение структуры последнего года его трехлетнего контракта
вчера, 21:30
Евролига. 36 очков Дуэйна Бэйкона не спасли «Дубай» от поражения «Хапоэлю», «Фенербахче» уверенно обыграл «Виллербан» и другие результаты
вчера, 20:59
«Индиана» отчислила Мэка Маккланга и подписала Монте Морриса
вчера, 20:57
Джа Морэнт отдаляется от команды, напряжение с Туомасом Иисало усиливается (Келли Айко)
вчера, 20:40
Бэм Адебайо пропустит матч с «Шарлотт» из-за растяжения большого пальца ноги
вчера, 20:18
Джаред Дадли о своей главной задаче в «Денвере»: «Разработать защитную схему, которая будет оберегать Йокича»
вчера, 19:59
«Я буду играть и собираюсь делать великие вещи». Клэй Томпсон прокомментировал решение Джейсона Кидда перевести его на скамейку
вчера, 19:32
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 33 очка Нэйта Джонсона помогли «Динамо Сассари» обыграть «Канту», «Кремона» победила «Тренто»
вчера, 21:40
ФИБА сняла временную дисквалификацию с Федерации баскетбола Великобритании
вчера, 18:46
Алексей Лень дебютирует в Евролиге в матче с «Барселоной»
вчера, 17:22
Премьер-лига. Женщины. УГМК разгромил курское «Динамо», «Ника» уверенно обыграла «Енисей» и другие результаты
вчера, 16:51
Джанан Муса вернется на паркет в течение 2–4 недель
вчера, 15:03
Джабари Паркер и Ваня Маринкович не сыграют с «Олимпиакосом»
вчера, 13:42
Даррин Питерсон обгоняет Эй Джей Дибанцу и Кэмерона Бузера в предварительном прогнозе на драфт-2026 от The Athletic
вчера, 11:58
Рикки Рубио попал в символическую пятерку 5-й недели Лиги чемпионов, «Ховентуд» идет без поражений
вчера, 10:59Фото
Тони Аллен арестован за хранение наркотиков
вчера, 04:10
Чемпионат Италии. 28 очков Армони Брукса не спасли «Милан» от поражения в матче с «Брешией» , «Наполи» проиграл «Трапани Шарк»
5 ноября, 20:59