Дэймон Джонс заявил о своей невиновности по делу о незаконных ставках

Бывший игрок НБА Дэймон Джонс заявил о своей невиновности по предъявленным обвинениям, связанным с предполагаемой мошеннической покерной схемой и отдельной схемой незаконных спортивных ставок.

Джонс был арестован в конце октября. Ему предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и заговоре с целью отмывания денег. Всего по двум обвинительным актам проходят 30 человек. Джонс входит в число лишь троих фигурантов, названных в обоих делах.

Джонса обвиняют в использовании своего доступа к закрытой информации, касающейся сотрудников «Лейкерс». По версии обвинения, он сообщал ставочникам информацию о травмах или готовности игроков выйти на паркет до того, как она становилась публичной.

Среди прочего, речь идет о матче против «Милуоки» 9 февраля 2023 года, в котором Леброн Джеймс не участвовал. По словам обвинителей, Джонс написал сообщение соучастнику с текстом: «сделай крупную ставку на «Милуоки» сегодня вечером, пока информация не стала достоянием общественности».

Джонс никогда официально не работал в тренерском штабе «Лейкерс», но часто находился рядом с командой. Он близок с Леброном Джеймсом и играл с ним в «Кливленде». Он также работал ассистентом в тренерском штабе «Кэвс» в период, когда команда выиграла чемпионат.

Спортивный букмекер Марвес Фэйрли также заявил о своей невиновности. По версии обвинения, Фэйрли заплатил Джонсу около 2500 долларов за информацию о статусе Энтони Дэвиса, которая оказалась неверной.

Джонс был выпущен под залог в 200 000 долларов. Его перемещения ограничены частями Техаса и Нью-Йорка.