Журналист: «Нью-Йорк» будет готов предложить практически что угодно, чтобы заполучить Девина Букера»

Теги возможные переходы Нью-Йорк Финикс НБА Девин Букер Баскетбол

«Нью-Йорк» проявляет серьезный интерес к Девину Букеру.

«Добавление молодой суперзвезды с четырьмя попаданиями на Матч всех звезд и одним попаданием в символическую сборную НБА (и, возможно, скоро будет второе), такого как Букер, ко второму номера посева в Восточной конференции имеет смысл с точки зрения «Никс».

Он и Джейлен Брансон сформируют потрясающую, результативную заднюю линию для одного из самых приятных сюрпризов НБА, и, по словам источника, «Нью-Йорк» будет готов предложить практически что угодно, чтобы это объединение состоялось», – пишет журналист PHNX Sports Джеральд Бурге.

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3 комментария
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Отличная идея, этот фрукт на первой же тренировке у Тибодо паническую атаку получит и в истерику впадет
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Если, теоретически, предположить возможность такого трейда.

Мне Девин Букер не импонирует совсем, но, во-первых, я уверен, что без Тибса ничего решаться не будет, а значит он точно будет понимать сможет ли он встроить Букера в команду или нет.

Во-вторых, Никс во многом заложники своего «успеха». Они хороши, отлично защищаются и слажено работают, но у этой команды есть явный потолок, который трудно преодолеть, не растеряв всё, что они наработали. При этом, главная проблема - одна явная атакующая опция в лице Брансона. Допустим, Джулз мне нравится и он гораздо полезнее, чем его выставляют, но даже если это будет единственной правдой - он никогда не доходит до плова здоровым, а если он не здоров, то это не игрок калибра условного Эмбиида, который и с одной ногой и одним глазом доставит проблем сопернику. Возможно, Букер мог бы решить подобную проблему.

Но, в-третьих, через год Митчелл выйдет на рынок свободных агентов. Не проще уж и дальше заниматься планомерным строительством и договорится с ним, чем отдавать всё будущее за Букера? У Митчелла и Букера, как мне кажется, и похожие способности, и одинаковые шансы или сделать Никс сильнее, или превратиться в аналог Брэдли Билла.
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