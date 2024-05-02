Журналист: «Нью-Йорк» будет готов предложить практически что угодно, чтобы заполучить Девина Букера»

«Нью-Йорк» проявляет серьезный интерес к Девину Букеру.

«Добавление молодой суперзвезды с четырьмя попаданиями на Матч всех звезд и одним попаданием в символическую сборную НБА (и, возможно, скоро будет второе), такого как , ко второму номера посева в Восточной конференции имеет смысл с точки зрения « ».

Он и Джейлен Брансон сформируют потрясающую, результативную заднюю линию для одного из самых приятных сюрпризов , и, по словам источника, « » будет готов предложить практически что угодно, чтобы это объединение состоялось», – пишет журналист PHNX Sports Джеральд Бурге.