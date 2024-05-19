Антон Астапкович о том, с кем хотелось бы встретиться в финале: «Пускай они решают. Это не наши проблемы»

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Антон Астапкович Баскетбол

Антон Астапкович заявил, что ему все равно, с кем ЦСКА встретится в финале.

— У вас нет эмоций на лице. Все осталось на паркете?

— Все очень устали. Такие качели. Очень важно было выиграть, поэтому все оставили на площадке.

— За счет чего ЦСКА одолел неудобного соперника?

— Не могу сказать, что за счет защиты, поскольку и пропустили, и забили много. Но все равно выполнили какую‑то установку на игру и смогли перестраиваться по ходу встречи. Когда из‑за фолов потеряли больших, перестроились и играли «маленькую пятерку». Все установки, которые могли выполнить, мы выполнили. Мы сражались, друг друга слышали и поддерживали. И болельщики нас тоже поддерживали.

— С кем хотелось бы встретиться в финале — с «Локомотивом» или УНИКСом?

— Пускай они решают, кто выйдет в финал. Это не наши проблемы. Наша задача — хорошо подготовиться к финалу, — сказал форвард ЦСКА.

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