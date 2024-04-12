Финальный выпуск «Гонки за MVP». Никола Йокич, Шэй Гилджес-Александер и Лука Дончич возглавляют список
НБА представила финальный рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2023/24.
Центровой «Денвера» Никола Йокич в четвертый раз подряд выигрывает «Гонку за MVP».
Йокич стал вторым после Оскара Робертсона со статистической линейкой выше 25+12+8. Робертсон добился своих показателей (30,8+12,5+11,4) за 44,3 минуты в среднем. Йокич (26,6+12,4+9) сделал это за 34,6 минуты.
Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер занял итоговую вторую строчку с учетом общего результата команды.
На третьем месте оказался защитник «Далласа» Лука Дончич. Его игра в составе с будущим членом Зала славы НБА повлияла на итоговую расстановку.
Рейтинг претендентов на награду MVP:
1. Никола Йокич («Денвер», на прошлой неделе – 1-е место)
2. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 3-е)
3. Лука Дончич («Даллас», 2-е)
4. Яннис Адетокумбо («Милуоки, 4-е)
5. Джейсон Тейтум («Бостон», 5-е)
6. Домантас Сабонис («Сакраменто», 6-е)
7. Энтони Эдвардс («Миннесота», 9-е)
8. Джейлен Брансон («Нью-Йорк»)
9. Кевин Дюрэнт («Финикс»)
10. Девин Букер («Финикс», 7-е)
Дополнительные претенденты на попадание в список: Джейлен Браун («Бостон»), Энтони Дэвис («Лейкерс»), Руди Гобер («Миннесота»), Тайриз Халибертон («Индиана»), Кавай Ленард («Клипперс»).
P.s. Лол, 2 игрока Финикса в топ-10, когда команда в плей ин))) теперь понял почему Шай выше Луки. Просто от балды составленный рейтинг
Никс без Рэндла цепляются за 2 строчку на Востоке, Брансон регулярно кладёт по 30 очков - что ещё надо?