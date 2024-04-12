Финальный выпуск «Гонки за MVP». Никола Йокич, Шэй Гилджес-Александер и Лука Дончич возглавляют список

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НБА представила финальный рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2023/24.

Центровой «Денвера» Никола Йокич в четвертый раз подряд выигрывает «Гонку за MVP».

Йокич стал вторым после Оскара Робертсона со статистической линейкой выше 25+12+8. Робертсон добился своих показателей (30,8+12,5+11,4) за 44,3 минуты в среднем. Йокич (26,6+12,4+9) сделал это за 34,6 минуты.

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер занял итоговую вторую строчку с учетом общего результата команды.

На третьем месте оказался защитник «Далласа» Лука Дончич. Его игра в составе с будущим членом Зала славы НБА повлияла на итоговую расстановку.

Рейтинг претендентов на награду MVP:

1. Никола ЙокичДенвер», на прошлой неделе – 1-е место)

2. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 3-е)

3. Лука Дончич («Даллас», 2-е)

4. Яннис АдетокумбоМилуоки, 4-е)

5. Джейсон ТейтумБостон», 5-е)

6. Домантас СабонисСакраменто», 6-е)

7. Энтони Эдвардс («Миннесота», 9-е)

8. Джейлен Брансон («Нью-Йорк»)

9. Кевин Дюрэнт («Финикс»)

10. Девин Букер («Финикс», 7-е)

Дополнительные претенденты на попадание в список: Джейлен Браун («Бостон»), Энтони Дэвис («Лейкерс»), Руди Гобер («Миннесота»), Тайриз Халибертон («Индиана»), Кавай Ленард («Клипперс»).

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5 комментариев
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Чем обосновывается понижение Луки и повышение Шая? Шай же не играл много из-за травмы. У Далласа стрик побед, и Лука показывает феноменальную эффективность. Честно говоря, я бы отдал Луки мвп в этом году.
P.s. Лол, 2 игрока Финикса в топ-10, когда команда в плей ин))) теперь понял почему Шай выше Луки. Просто от балды составленный рейтинг
+16
-2
+14
Брансон должен быть в топ-5.
Никс без Рэндла цепляются за 2 строчку на Востоке, Брансон регулярно кладёт по 30 очков - что ещё надо?
+6
0
+6
Ответ Artur Prokopchuk
хз, что там за гонка. Как только Эмбид травмировался, то победитель был понятен. МВП у Йокича может украсть только Лига
у Дончича статистика лучше ,а побед всего на 6 меньше , при этом команда и партнёры в разы слабее чем у Денвера
+2
-1
+1
хз, что там за гонка. Как только Эмбид травмировался, то победитель был понятен. МВП у Йокича может украсть только Лига
+3
-3
0
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