Финальный выпуск «Гонки за MVP». Никола Йокич, Шэй Гилджес-Александер и Лука Дончич возглавляют список

НБА представила финальный рейтинг претендентов на награду MVP сезона-2023/24.

Центровой « » в четвертый раз подряд выигрывает «Гонку за MVP».

Йокич стал вторым после Оскара Робертсона со статистической линейкой выше 25+12+8. Робертсон добился своих показателей (30,8+12,5+11,4) за 44,3 минуты в среднем. Йокич (26,6+12,4+9) сделал это за 34,6 минуты.

Разыгрывающий «Оклахомы» занял итоговую вторую строчку с учетом общего результата команды.

На третьем месте оказался защитник « » . Его игра в составе с будущим членом Зала славы повлияла на итоговую расстановку.

Рейтинг претендентов на награду MVP:

1. (« », на прошлой неделе – 1-е место)

2. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 3-е)

3. Лука Дончич («Даллас», 2-е)

4. (« , 4-е)

5. (« », 5-е)

6. (« », 6-е)

7. («Миннесота», 9-е)

8. Джейлен Брансон (« »)

9. («Финикс»)

10. Девин Букер («Финикс», 7-е)

Дополнительные претенденты на попадание в список: Джейлен Браун («Бостон»), Энтони Дэвис («Лейкерс»), Руди Гобер («Миннесота»), Тайриз Халибертон («Индиана»), Кавай Ленард («Клипперс»).