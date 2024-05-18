Дрэймонд Грин о «Селтикс»: «Финала конференции уже будет недостаточно. Вы обязаны выиграть чемпионат»

Теги Бостон Голден Стэйт НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Дрэймонд Грин заявил, что «Бостон» обязан выиграть этот чемпионат.

«Тим Леглер сказал, что сезон «Селтикс» будет провальным без чемпионского титула. Обычно я не соглашаюсь с таким утверждением, но в данном случае Тим Леглер абсолютно прав.

Джейлен Браун получил больше 300 миллионов долларов. Скоро Джейсон Тейтум получит больше 300 миллионов долларов. Если вы не выиграете, это будет провал. Вы выиграли больше 60 матчей в регулярке, вы построили команду, вы заполучили Дрю Холидэя, вы заполучили Кристапса Порзингиса, сезон прошел именно так, как вы и хотели. Сезон прошел так, как вы хотели, поэтому вы продлили контракт с Дрю Холидэем. Он доказал все, что должен был доказать.

Пришло время побеждать. Финала конференции уже будет недостаточно. Вы обязаны выиграть чемпионат», – сказал форвард «Голден Стэйт».

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9 комментариев
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Иначе эта талантливая поколение Селтикс, увы упустит свой шанс
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Конечно в этом сезоне все карты в руки. Надо брать кубок . И плевать на травмы . Этой надписи про травмы не будет на перстне . 🍀💪
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Если Кельты не возьмут кубок это будет фиаско десятилетия.
На востоке и близко конкурентов нет.
На западе в кровопролитных битвах лидеры команд начинают ломаться, а им ещё финал конфы играть.
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Ответ Максим Макеев
да не упустит там еще играть и играть ибо там из стариков Холидей( с натяжкой) да Хорфорд но тренера надо будет сменить обязательно
Я согласен они еще молодые, но руководство кельтов долго терпеть не будет! Смарта обменяли, так и Брауна как минимум смогут обменять если они гайку не возьмут
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Ответ Chistian Jadson
Я согласен они еще молодые, но руководство кельтов долго терпеть не будет! Смарта обменяли, так и Брауна как минимум смогут обменять если они гайку не возьмут
хотел бы я увидеть кто его подберет только ухухух
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Ответ Максим Макеев
хотел бы я увидеть кто его подберет только ухухух
Зарплата 😅
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