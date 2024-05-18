Дрэймонд Грин о «Селтикс»: «Финала конференции уже будет недостаточно. Вы обязаны выиграть чемпионат»

Дрэймонд Грин заявил, что «Бостон» обязан выиграть этот чемпионат.

«Тим Леглер сказал, что сезон «Селтикс» будет провальным без чемпионского титула. Обычно я не соглашаюсь с таким утверждением, но в данном случае Тим Леглер абсолютно прав.

получил больше 300 миллионов долларов. Скоро Джейсон получит больше 300 миллионов долларов. Если вы не выиграете, это будет провал. Вы выиграли больше 60 матчей в регулярке, вы построили команду, вы заполучили Дрю Холидэя, вы заполучили Кристапса Порзингиса, сезон прошел именно так, как вы и хотели. Сезон прошел так, как вы хотели, поэтому вы продлили контракт с Дрю Холидэем. Он доказал все, что должен был доказать.

Пришло время побеждать. Финала конференции уже будет недостаточно. Вы обязаны выиграть чемпионат», – сказал форвард « ».