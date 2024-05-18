Дрэймонд Грин о «Селтикс»: «Финала конференции уже будет недостаточно. Вы обязаны выиграть чемпионат»
Дрэймонд Грин заявил, что «Бостон» обязан выиграть этот чемпионат.
«Тим Леглер сказал, что сезон «Селтикс» будет провальным без чемпионского титула. Обычно я не соглашаюсь с таким утверждением, но в данном случае Тим Леглер абсолютно прав.
Джейлен Браун получил больше 300 миллионов долларов. Скоро Джейсон Тейтум получит больше 300 миллионов долларов. Если вы не выиграете, это будет провал. Вы выиграли больше 60 матчей в регулярке, вы построили команду, вы заполучили Дрю Холидэя, вы заполучили Кристапса Порзингиса, сезон прошел именно так, как вы и хотели. Сезон прошел так, как вы хотели, поэтому вы продлили контракт с Дрю Холидэем. Он доказал все, что должен был доказать.
Пришло время побеждать. Финала конференции уже будет недостаточно. Вы обязаны выиграть чемпионат», – сказал форвард «Голден Стэйт».
На востоке и близко конкурентов нет.
На западе в кровопролитных битвах лидеры команд начинают ломаться, а им ещё финал конфы играть.