Джейсон Тейтум получил техническое замечание за отмашку в сторону судьи

Джейсон Тейтум получил технический фол во второй четверти матча с «Кливлендом».

Форвард «Бостона» забил трехочковый с сопротивлением защитника «Кавальерс» Дариуса Гарлэнда и посчитал, что на нем нарушили правила. Тейтум посмотрел в сторону судьи Тони Бразерса и, отворачиваясь, махнул рукой в его сторону, за что получил техническое замечание.

попытался задержать , который пошел разбираться с судьей, в ответ на что форвард сказал ему: «Отвали от меня на хрен».

Лидеру « » потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться.