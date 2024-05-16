Джейсон Тейтум получил техническое замечание за отмашку в сторону судьи
Джейсон Тейтум получил технический фол во второй четверти матча с «Кливлендом».
Форвард «Бостона» забил трехочковый с сопротивлением защитника «Кавальерс» Дариуса Гарлэнда и посчитал, что на нем нарушили правила. Тейтум посмотрел в сторону судьи Тони Бразерса и, отворачиваясь, махнул рукой в его сторону, за что получил техническое замечание.
Джейлен Браун попытался задержать Тейтума, который пошел разбираться с судьей, в ответ на что форвард сказал ему: «Отвали от меня на хрен».
Лидеру «Бостона» потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться.