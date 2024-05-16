Джейсон Тейтум получил техническое замечание за отмашку в сторону судьи

Теги Бостон Кливленд НБА Баскетбол - видео судьи НБА плей-офф Тони Бразерс Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум получил технический фол во второй четверти матча с «Кливлендом».

Форвард «Бостона» забил трехочковый с сопротивлением защитника «Кавальерс» Дариуса Гарлэнда и посчитал, что на нем нарушили правила. Тейтум посмотрел в сторону судьи Тони Бразерса и, отворачиваясь, махнул рукой в его сторону, за что получил техническое замечание.

Джейлен Браун попытался задержать Тейтума, который пошел разбираться с судьей, в ответ на что форвард сказал ему: «Отвали от меня на хрен».

Лидеру «Бостона» потребовалось некоторое время, чтобы успокоиться.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Цирк)
0
0
0
С этими тупыми технарями надо завязывать или НБА окончательно станет Дисней-Лигой для гомиков.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий