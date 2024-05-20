Пол Пирс потоптался по майке Джейлена Брансона после вылета «Никс» из плей-офф

Теги Бостон Пол Пирс Индиана Нью-Йорк НБА Баскетбол - видео болельщики НБА плей-офф Джейлен Брансон Баскетбол

Пол Пирс потоптался по майке Джейлена Брансона.

Бывший игрок НБА сделал это после того, как «Нью-Йорк» Брансона уступил «Индиане» в седьмом матче серии второго раунда и вылетел из плей-офф.

Лидер «Никс» получил перелом левой руки по ходу встречи.

«Дело не в Брансоне, дело в «Никс». Можете выслать мне майку другого игрока «Нью-Йорка», я сделаю это снова 😂😂😂

Все фанаты «Никс» – сумасшедшие. Заткните свои рты и смиритесь с тем, что для вас все закончено. Хотя этот был неплохой сезон», – написал 46-летний Пирс.

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24 комментария
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Неприятный человек, этот Пирс.
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Ответ Бондарюк Алексей
Есть у кого майка Пирса?
Кому она нужна?)
+23
0
+23
Есть у кого майка Пирса?
+15
0
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Козел переоцененный
+16
-3
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Ответ Фёдор Молчанов
Козел переоцененный
Всякий раз когда Пирс начинает вещать хрень, надо припоминать ему эпизод с коричневыми шортами.
+9
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Очень обидно, что бывшему великому игроку и чемпиону нынче приходится заниматься такими глупыми клоунскими выходками, чтобы люди о нем помнили.
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Какой же он 0мерзительный.
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Лучше б шорты уже отстирал)
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Пирс походу курсы по хайпу прошел. так и вижу флешмоб с майками Пирса теперь в соцсетях. молодец
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Пирс достиг дна.
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Нуууу.... Придурок Пирс, чего уж
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А может и не зря его когда-то на перо посадили?
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Блин он болен походу
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Бл.. чувак срущий в труханы.. без двух единорогов, где бы ты был щас?
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Боже! Какое ничтожество!
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Пирс окончательно сошёл с ума
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Принципиальность
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Пирс на протяжении всей карьеры доказывал что у него нет мозгов.
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Следующая новость. Пирсу сломали еще два пальца
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Здоровья Брансону, но в вылете Никс есть и его значительная доля вины. Вот Харден - талант, но нет бойцовских качеств, Брансон - боец, но….) и по итогам оба ролевики!) знаю что словлю минусов но пох)
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Будто Брансон ему кучу навалил в шорты
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.. Вспоминается его поведение и прогноз , когда GSW играли в гостях с Бостоном в финале.
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Истина, говорили они…
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