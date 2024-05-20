Пол Пирс потоптался по майке Джейлена Брансона после вылета «Никс» из плей-офф

Пол Пирс потоптался по майке Джейлена Брансона.

Бывший игрок сделал это после того, как « » уступил «Индиане» в седьмом матче серии второго раунда и вылетел из плей-офф.

Лидер «Никс» получил перелом левой руки по ходу встречи.

«Дело не в Брансоне, дело в «Никс». Можете выслать мне майку другого игрока «Нью-Йорка», я сделаю это снова 😂😂😂

Все фанаты «Никс» – сумасшедшие. Заткните свои рты и смиритесь с тем, что для вас все закончено. Хотя этот был неплохой сезон», – написал 46-летний .