«Индиана» прошла в финал Востока с 6-го места, одолев «Нью-Йорк» в семи матчах. В решающей серии конференции соперником станет «Бостон»
«Индиана» прошла в финал Востока с 6-го места, одолев «Нью-Йорк» в семи матчах.
В решающей седьмой встрече «Пэйсерс» показали лучший процент (76,3%) с игры за половину матча плей-офф за последние 25 лет.
Клуб из Индианаполиса пробился в финал Восточной конференции с 6-го места, соперником станет победитель регулярного чемпионата «Бостон». Серия стартует во вторник на площадке «Селтикс».
«Индиана» последний раз играла в решающей серии Востока в 2014 году, когда уступила «Майами».