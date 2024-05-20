«Индиана» прошла в финал Востока с 6-го места, одолев «Нью-Йорк» в семи матчах. В решающей серии конференции соперником станет «Бостон»

«Индиана» прошла в финал Востока с 6-го места, одолев «Нью-Йорк» в семи матчах.

В решающей седьмой встрече «Пэйсерс» показали лучший процент (76,3%) с игры за половину матча плей-офф за последние 25 лет.

Клуб из Индианаполиса пробился в финал Восточной конференции с 6-го места, соперником станет победитель регулярного чемпионата « ». Серия стартует во вторник на площадке «Селтикс».

« » последний раз играла в решающей серии Востока в 2014 году, когда уступила «Майами».