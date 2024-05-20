«Индиана» прошла в финал Востока с 6-го места, одолев «Нью-Йорк» в семи матчах. В решающей серии конференции соперником станет «Бостон»

Теги Бостон Индиана Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Индиана» прошла в финал Востока с 6-го места, одолев «Нью-Йорк» в семи матчах.

В решающей седьмой встрече «Пэйсерс» показали лучший процент (76,3%) с игры за половину матча плей-офф за последние 25 лет.

Клуб из Индианаполиса пробился в финал Восточной конференции с 6-го места, соперником станет победитель регулярного чемпионата «Бостон». Серия стартует во вторник на площадке «Селтикс».

«Индиана» последний раз играла в решающей серии Востока в 2014 году, когда уступила «Майами».

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5 комментариев
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Индиана так держать 🤘🤘🤘
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Легкая булка для Бостона
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