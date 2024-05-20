Том Тибодо: «Мы отдали все, что только могли»

Тибодо заявил, что у него нет претензий к команде после поражения от «Индианы».

«Никс» уступили «Пэйсерс» в седьмом матче полуфинала Востока – 109:130, 3-4.

«Отдаю должное «Индиане» за победу в этой серии.

Мы отдали все, что только могли. И это все, о чем можно просить. Мы весь сезон сражались, нам нечего было больше дать», – сказал главный тренер « ».

«Никс» проводили серию без травмированных Джулиуса Рэндла, Митчелла Робинсона и Бояна Богдановича. По ходу противостояния повреждения получили О Джи Ануноби, Джош Харт и Джейлен Брансон.