Тайриз Халибертон после победы в 7-м матче предстал в худи с Реджи Миллером и его устрашающим жестом в адрес Спайка Ли

Тайриз Халибертон подколол «Никс» после победы в серии.

Разыгрывающий «Индианы» на пресс-конференции после победного седьмого матча в предстал в худи с изображением и его знаменитого жеста.

Легендарный игрок «Пэйсерс» в 1994 году продемонстрировал жест с удушением в адрес звездного поклонника «Никс» Спайка Ли.

«Мы списываемся каждый день, Реджи выступает для меня ментором.

Я просто надел худи. Хочу чувствовать себя комфортно во время перелета», – сказал с улыбкой.

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