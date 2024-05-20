Тайриз Халибертон после победы в 7-м матче предстал в худи с Реджи Миллером и его устрашающим жестом в адрес Спайка Ли

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Тайриз Халибертон подколол «Никс» после победы в серии.

Разыгрывающий «Индианы» на пресс-конференции после победного седьмого матча в Нью-Йорке предстал в худи с изображением Реджи Миллера и его знаменитого жеста.

Легендарный игрок «Пэйсерс» в 1994 году продемонстрировал жест с удушением в адрес звездного поклонника «Никс» Спайка Ли.

«Мы списываемся каждый день, Реджи выступает для меня ментором.

Я просто надел худи. Хочу чувствовать себя комфортно во время перелета», – сказал Халибертон с улыбкой.

Соцсети «Пэйсерс»

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2 комментария
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Хочу себе такой худи!
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Ответ алексей батькович
Хочу себе такой худи!
а где взять можно или это лимитированная?
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