Тайриз Халибертон после победы в 7-м матче предстал в худи с Реджи Миллером и его устрашающим жестом в адрес Спайка Ли
Тайриз Халибертон подколол «Никс» после победы в серии.
Разыгрывающий «Индианы» на пресс-конференции после победного седьмого матча в Нью-Йорке предстал в худи с изображением Реджи Миллера и его знаменитого жеста.
Легендарный игрок «Пэйсерс» в 1994 году продемонстрировал жест с удушением в адрес звездного поклонника «Никс» Спайка Ли.
«Мы списываемся каждый день, Реджи выступает для меня ментором.
Я просто надел худи. Хочу чувствовать себя комфортно во время перелета», – сказал Халибертон с улыбкой.
Соцсети «Пэйсерс»