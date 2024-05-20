Майкл Мэлоун раскритиковал журналиста на пресс-конференции: «Тупейшие вопросы»

Теги Денвер Миннесота НБА Баскетбол - видео Майкл Мэлоун Баскетбол

Майкл Мэлоун раскритиковал журналиста на пресс-конференции.

Один из репортеров поинтересовался, насколько тяжело проигрывать, имея 20 очков преимущества во второй половине.

«Следующий вопрос, приятель. Наш сезон закончен. Вот что тяжело. К черту эти 20 очков преимущества. Сезон закончен. Вы не понимаете. Сезон закончен, это тяжело пережить. Тупейшие вопросы», – произнес главный тренер «Наггетс».

«Денвер» уступил в седьмом матче серии с «Миннесотой» дома со счетом 90:98.

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7 комментариев
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Вопрос действительно тупой. Не знаю, что ожидал услышать журналист, оценку по 10-балльной шкале?
+12
-2
+10
Наконец-то попустили этого пафосного физрука. А когда он неуважительно говорил о Лейкерс этог было нормально? (Я не фанат ЛАЛ если что)
+16
-6
+10
Помоему, он говорит не "к черту эти 20 очков преимущества", а "нам надрали зад, а мы вели при этом 20 очков"
+3
-2
+1
А был бы в розовой кофточке, вообще бы вышел.
+1
-1
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