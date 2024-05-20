Майкл Мэлоун раскритиковал журналиста на пресс-конференции: «Тупейшие вопросы»

Майкл Мэлоун раскритиковал журналиста на пресс-конференции.

Один из репортеров поинтересовался, насколько тяжело проигрывать, имея 20 очков преимущества во второй половине.

«Следующий вопрос, приятель. Наш сезон закончен. Вот что тяжело. К черту эти 20 очков преимущества. Сезон закончен. Вы не понимаете. Сезон закончен, это тяжело пережить. Тупейшие вопросы», – произнес главный тренер «Наггетс».

« » уступил в седьмом матче серии с «Миннесотой» дома со счетом 90:98.