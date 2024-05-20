Майкл Мэлоун: «Мы вернемся»
Майкл Мэлоун отреагировал на поражение от «Миннесоты» в седьмом матче.
Действующие чемпионы уступили со счетом 90:98, 3-4, имея 20 очков преимущества во второй половине.
«Потрясающая серия. Они оказали нам столь сильное сопротивление, а потом все-таки взяли седьмой матч на нашей площадке, а это очень обидно. Но мы вернемся.
Единственное, к чему я все продолжаю возвращаться сейчас, это тот момент, что я считаю «Сан-Антонио» Династией, при этом они никогда не побеждали дважды подряд. Поражения и боль помогли нам взять наш первый титул. Сможем ли мы использовать подобным образом и этот сезон?» – произнес главный тренер «Наггетс».
А тут действующие чемпионы, никого не потеряв, уже выдохлись к 6-й игре второго раунда. Йокич, тем не менее, временами был прекрасен (5-я игра особенно)
У Леброна, надо полагать, за 8 лет на востоке было 24 свипа?
В 12 также Бостон
В 13 и 14 неплохая Индиана
В 15 неплохая Атланта
В 18 Леброн был единственной звездой команды
Восток не так слаб был как сейчас, Леброн всего 2 раза взял регулярку в то время
Они уже как нынешние лак. Вроде норм, когда здоровые. Но они нечасто здоровые. Тем более у них тренер сомнительный
Ок бостон, одна хорошая команда. Таких бостонов на нынешнем западе было около 5-6. Вот и разница