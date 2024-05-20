Майкл Мэлоун: «Мы вернемся»

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Майкл Мэлоун отреагировал на поражение от «Миннесоты» в седьмом матче.

Действующие чемпионы уступили со счетом 90:98, 3-4, имея 20 очков преимущества во второй половине.

«Потрясающая серия. Они оказали нам столь сильное сопротивление, а потом все-таки взяли седьмой матч на нашей площадке, а это очень обидно. Но мы вернемся.

Единственное, к чему я все продолжаю возвращаться сейчас, это тот момент, что я считаю «Сан-Антонио» Династией, при этом они никогда не побеждали дважды подряд. Поражения и боль помогли нам взять наш первый титул. Сможем ли мы использовать подобным образом и этот сезон?» – произнес главный тренер «Наггетс».

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20 комментариев
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Многие невероятно "смищно" троллят Леброна и даже пишут статьи, но человек был в 8(!!!) финалах подряд. По 4 раза с 2 командами. ГСВ тоже осилили 4 финала подряд. А тут действующие чемпионы, никого не потеряв, уже выдохлись к 6-й игре второго раунда. Йокич, тем не менее, временами был прекрасен (5-я игра особенно)
ЛеБрон был 8 раз подряд в финале на востоке, разница значительная
+25
-8
+17
Тут аналогия не со шпорами, а с Милуоки, который после чемпионства в принципе уже особо не упираются чтобы повторить
+4
0
+4
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Многие невероятно "смищно" троллят Леброна и даже пишут статьи, но человек был в 8(!!!) финалах подряд. По 4 раза с 2 командами. ГСВ тоже осилили 4 финала подряд. А тут действующие чемпионы, никого не потеряв, уже выдохлись к 6-й игре второго раунда. Йокич, тем не менее, временами был прекрасен (5-я игра особенно)
Гсв был в 5 финалах подряд
+4
-1
+3
Ответ AlphaBeast
Тогда восток был сильнее
Тогда второй командой востока стабильно становились Лебронто. Какой сильнее? Ничего не поменялось.
+3
0
+3
Многие невероятно "смищно" троллят Леброна и даже пишут статьи, но человек был в 8(!!!) финалах подряд. По 4 раза с 2 командами. ГСВ тоже осилили 4 финала подряд.
А тут действующие чемпионы, никого не потеряв, уже выдохлись к 6-й игре второго раунда. Йокич, тем не менее, временами был прекрасен (5-я игра особенно)
+9
-8
+1
Ответ nik_t
ЛеБрон был 8 раз подряд в финале на востоке, разница значительная
Это серьёзно сейчас? Сколько тяжелых серий было у Денвера в прошлом году? Только одна серия зашла в 6 игр. И всё равно уже не тянут.
У Леброна, надо полагать, за 8 лет на востоке было 24 свипа?
+2
-1
+1
Ответ смехКавая
это где в финале конфы играли лебронто да еще совсем зеленые во всех смыслах селтикс, серьёзно?)
Ну в 11 году Чикаго с элитной защитой и мвп, и суперкоманда из Бостона
В 12 также Бостон
В 13 и 14 неплохая Индиана
В 15 неплохая Атланта
В 18 Леброн был единственной звездой команды
Восток не так слаб был как сейчас, Леброн всего 2 раза взял регулярку в то время
+2
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+1
Ответ AlphaBeast
Всмысле не вылезал? Там и здоровые Милуоки могут обыграть Денвер, про Бостон молчу
Как часто Милуоки здоровые?)

Они уже как нынешние лак. Вроде норм, когда здоровые. Но они нечасто здоровые. Тем более у них тренер сомнительный

Ок бостон, одна хорошая команда. Таких бостонов на нынешнем западе было около 5-6. Вот и разница
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В следующий раз будет еще сложнее, особенно если Денвер не усилится. Нужно продавать МПЖ младшего.
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Ответ AlphaBeast
Тогда восток был сильнее
это где в финале конфы играли лебронто да еще совсем зеленые во всех смыслах селтикс, серьёзно?)
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0
Ответ nik_t
ЛеБрон был 8 раз подряд в финале на востоке, разница значительная
Топ аналитик
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Ответ AlphaBeast
Леброн всего 2 раза выиграл регулярку, я не спорю, что восток был слабее запада, но тот восток сильнее нынешнего И, это во многом заслуга Леброна, что звёзды выбирали запад, а не восток
Сильнее восток был только когда Леброн только пришел в лигу и пытался на пару с прической Вареджао что-то выиграть. В Майами и второй кливлендской кампании на Востоке было примерно тоже самое что и сейчас: один явный фаворит и ребята, создающие видимость конкуренции. Разница лишь в том, что два Джея в Бостоне любят чокернуть в самый нужный для конкурентов момент.
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