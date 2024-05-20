Майкл Мэлоун: «Мы вернемся»

Майкл Мэлоун отреагировал на поражение от «Миннесоты» в седьмом матче.

Действующие чемпионы уступили со счетом 90:98, 3-4, имея 20 очков преимущества во второй половине.

«Потрясающая серия. Они оказали нам столь сильное сопротивление, а потом все-таки взяли седьмой матч на нашей площадке, а это очень обидно. Но мы вернемся.

Единственное, к чему я все продолжаю возвращаться сейчас, это тот момент, что я считаю «Сан-Антонио» Династией, при этом они никогда не побеждали дважды подряд. Поражения и боль помогли нам взять наш первый титул. Сможем ли мы использовать подобным образом и этот сезон?» – произнес главный тренер «Наггетс».