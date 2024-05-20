Энтони Эдвардс – Чарльзу Баркли: «Тащи свою задницу в Миннесоту»

Энтони Эдвардс пообщался с Чарльзом Баркли после выхода в финал Запада.

По словам легенды и телевизионного эксперта, он очень давно не бывал в Миннесоте.

: Поздравляю с победой. Наблюдать за твоей игрой – честь. Кажется, я не был в Миннесоте уже 20 лет.

: Тащи сюда свою задницу.

Баркли: Подскажешь мне хорошие рестораны?

Эдвардс: Да, я найду и вышлю это тебе.

Баркли: Ценю это. Поздравляю. Увидимся в среду.

«Вулвз» победили «Наггетс» 98:90 в гостях, несмотря на 16 очков при 6 из 24 с игры у лидера команды.