Энтони Эдвардс – Чарльзу Баркли: «Тащи свою задницу в Миннесоту»
Энтони Эдвардс пообщался с Чарльзом Баркли после выхода в финал Запада.
По словам легенды НБА и телевизионного эксперта, он очень давно не бывал в Миннесоте.
Баркли: Поздравляю с победой. Наблюдать за твоей игрой – честь. Кажется, я не был в Миннесоте уже 20 лет.
Эдвардс: Тащи сюда свою задницу.
Баркли: Подскажешь мне хорошие рестораны?
Эдвардс: Да, я найду и вышлю это тебе.
Баркли: Ценю это. Поздравляю. Увидимся в среду.
«Вулвз» победили «Наггетс» 98:90 в гостях, несмотря на 16 очков при 6 из 24 с игры у лидера команды.