Андрей Ватутин о серии против «Зенита»: «Очень трудная серия для обеих команд. Хорошо, что решили не доводить до 7-го матча»

Андрей Ватутин поделился эмоциями после победы ЦСКА над «Зенитом» в серии (4-2).

«Эмоции есть. Просто их сложно из себя доставать, поскольку была очень трудная серия для обеих команд. Не помню такой серии, чтобы в одном матче уверенно побеждала одна команда, затем так же уверенно — другая, а затем то же самое. Лет 15 назад была похожая серия с «Маккаби» в Евролиге. Но она проводилась до двух побед. Дома выиграли, затем в гостях уступили и затем снова дома победили. Но та серия все‑таки была до двух побед.

Рад, что выиграли в Москве и порадовали болельщиков. Сегодня был практически полный зал. Всегда имеет место противостояние Москва — Санкт‑Петербург. То, что сегодня Москва выиграла, выиграла в День пионерии, очень приятно. Пять лет назад в этот день мы выиграли Евролигу — это тоже добавило позитивных эмоций в матче с « ».

У нас последние два сезона были некоторые проблемы с седьмыми матчами. Хорошо, что решили не доводить до седьмого и все решилось в шестой игре. Мне кажется, что ребята стали командой за последний месяц и получают удовольствие от того, что играют вместе. И, наверное, это один из самых главных результатов этого плей‑офф. То, что мы играем друг за друга.

Очень приятно, что нас поздравил Эмил Райкович. Это только еще больше подтверждает его высокие человеческие качества.

Кого хотите видеть соперником в финале?

Нет никаких предпочтений. Я где‑то прочитал, что у «Локомотива» и УНИКСа физическая серия, а у нас — шахматная. Трудно сказать, с кем будем играть, но спокойно посмотрю седьмой матч», — сказал президент .