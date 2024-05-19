Илона Корстин о серии ЦСКА – «Зенит»: «Зрелищная и очень красивая серия, в которой победил сильнейший»

Илона Корстин назвала полуфинальную серию ЦСКА – «Зенит» (4-2) украшением сезона.

«Поздравляю ЦСКА с заслуженной победой и выходом в финал. Сегодня была тяжелая напряженная борьба до последних секунд матча. Мы увидели зрелищную и очень красивую серию, в которой победил сильнейший.

Обе команды показали качественный баскетбол, было много эмоций. Мое мнение, что эта серия стала настоящим украшением нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. Все боролись до конца, но сегодня ЦСКА был сильнее, вырвал победу в серии и вышел в финал спустя два года.

Вторая полуфинальная серия еще не завершилась и переезжает в Казань, там будет седьмой матч и упорная борьба. Будем с интересом за этим наблюдать», — сказала генеральный директор лиги ВТБ.