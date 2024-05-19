Велимир Перасович о поражении от «Локо» в 6-м матче: «Самый плохой матч, который команда провела под моим руководством»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Велимир Перасович прокомментировал поражение от «Локо» в 6-м матче (68:98, 3-3).

«Поздравляю «Локо» с заслуженной победой. После большого перерыва они были гораздо лучше нас. В плане борьбы мы не смогли найти им достойного ответа. Пожалуй, это самый плохой матч, который команда провела под моим руководством.

Седьмой матч пройдет в Казани. Мы весь сезон боролись за преимущество своей площадки. Посмотрим сколько физически и психологически будем готовы к тому, что выиграть этот матч», – сказал главный тренер УНИКСа.

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