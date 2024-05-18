Велимир Перасович: «Исмаэля Бако недостает, но пока мы не сможем рассчитывать на него»
Велимир Перасович заявил, что центровой Исмаэль Бако не сыграет в 6-м матче.
«Бако действительно недостает, но пока мы не сможем рассчитывать на него.
Остальные игроки должны принять эту ответственность и взять на себя часть обязанностей Бако. Как это сделал, например, Рейнольдс в пятом матче», – отметил главный тренер УНИКСа.
Завтра УНИКС сыграет против «Локомотива-Кубань» в Краснодаре в 6-м матче серии 1/2 финала плей-офф (3-2).