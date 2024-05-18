Велимир Перасович: «Исмаэля Бако недостает, но пока мы не сможем рассчитывать на него»

Теги травмы УНИКС Локомотив-Кубань Велимир Перасович Единая лига ВТБ Исмаэль Бако Баскетбол

Велимир Перасович заявил, что центровой Исмаэль Бако не сыграет в 6-м матче.

«Бако действительно недостает, но пока мы не сможем рассчитывать на него.

Остальные игроки должны принять эту ответственность и взять на себя часть обязанностей Бако. Как это сделал, например, Рейнольдс в пятом матче», – отметил главный тренер УНИКСа.

Завтра УНИКС сыграет против «Локомотива-Кубань» в Краснодаре в 6-м матче серии 1/2 финала плей-офф (3-2).

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