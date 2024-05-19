Болельщики баскетбольного ЦСКА поддержали Торопа, вывесив плакат на матче с «Зенитом»

Болельщики баскетбольного ЦСКА поддержали Владислава Торопа.

Вратарь футбольного ЦСКА получил повреждение после столкновения с защитником « » Нуралы Алипом в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пенальти). У Торопа был диагностирован двойной перелом костей лица. Сегодня армейцы сообщили, что 20-летний игрок успешно прооперирован.

принимает «Зенит» в 6-м матче полуфинальной серии плей-офф лиги ВТБ (3-2).

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