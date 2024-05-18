Сергей Карасев о 6-м матче против ЦСКА: «Понимаем степень ответственности, отступать некуда»

Сергей Карасев поделился ожиданиями от 6-го матча серии против ЦСКА.

«Мы понимаем степень ответственности этого матча, отступать некуда. Серия, как мы и ожидали, оказалась очень непростой и с физической, и с эмоциональной точек зрения.

Первым ключом к победе может стать начало матча, сейчас время думать только об этой игре.

Мы знаем, что приедет много наших болельщиков. И очень благодарны им за такую поддержку, за шум не только на домашних трибунах, но и в Москве. Завтра это тоже будет очень важным фактором», – сказал форвард « ».