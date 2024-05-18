Андреас Пистиолис: «Ключ ко всему – психологический настрой и старание игроков»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Баскетбол

Андреас Пистиолис назвал ключи к победе над «Зенитом» в 6-м матче серии.

«Ключ ко всему – психологический настрой и старание игроков. Когда эти факторы на высоком уровне, можно говорить о тактике. Но если игроки не отдаются всем сердцем, тактика значения не имеет.

Разорвать круг обмена победами можно, если играть так, будто второго шанса не будет. Мы, тренеры, конечно, стараемся поддерживать в игроках это внутреннее напряжение, но все же от них, от настоящих профессионалов, зависит очень многое. Они бывали в подобных ситуациях и знают, что делать. Уверен, мы способны отреагировать на ситуацию и разорвать круг», – сказал главный тренер ЦСКА.

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