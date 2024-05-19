Крис Пол: «Хочу стать владельцем команды»
Криса Пола спросили, есть ли конкретная команда, которой он хотел бы владеть.
«Шарлотт – определенно мой дом, но я открыт для предложений. Особенно, если будет расширение лиги или что-то в этом роде, я определенно открыт.
Я очень долго был связан с лигой, во всех ее аспектах. Я разбираюсь в игре, понимаю генеральных менеджеров, отношения с игроками, все остальные структуры. Это определенно одна из моих целей. Я хочу стать владельцем команды», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».
Ну а Полу на ливрею только на входе хватит, при всем уважении.