Крис Пол: «Хочу стать владельцем команды»

Криса Пола спросили, есть ли конкретная команда, которой он хотел бы владеть.

«Шарлотт – определенно мой дом, но я открыт для предложений. Особенно, если будет расширение лиги или что-то в этом роде, я определенно открыт.

Я очень долго был связан с лигой, во всех ее аспектах. Я разбираюсь в игре, понимаю генеральных менеджеров, отношения с игроками, все остальные структуры. Это определенно одна из моих целей. Я хочу стать владельцем команды», – сказал разыгрывающий « ».