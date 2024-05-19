Крис Пол: «Хочу стать владельцем команды»

Теги Голден Стэйт Крис Пол НБА Баскетбол

Криса Пола спросили, есть ли конкретная команда, которой он хотел бы владеть.

«Шарлотт – определенно мой дом, но я открыт для предложений. Особенно, если будет расширение лиги или что-то в этом роде, я определенно открыт.

Я очень долго был связан с лигой, во всех ее аспектах. Я разбираюсь в игре, понимаю генеральных менеджеров, отношения с игроками, все остальные структуры. Это определенно одна из моих целей. Я хочу стать владельцем команды», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».

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11 комментариев
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Чего греха таить,я тоже хотел бы стать владельцем команды
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Такого игрока хотелось бы тренером увидеть...но насколько я понимаю Крису это не интересно
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давай в складчину купим, я свои 5 тыщ выделю
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Без гайки не станешь
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Только после Леброна.
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Ребята, стучащие мячом, похоже не до конца себе отдают отчет, насколько это дохриллионов денег надо, чтобы купить команду. Мажоритарную долю, по крайней мере. Похоже Джордан единственный будет, даже Леброну не угнаться, стоимость команд растет намного быстрее всех тех мильонов, которые он зарабатывает, даже с рекламами, даже если привлечет спонсоров.
Ну а Полу на ливрею только на входе хватит, при всем уважении.
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Полу в таком случае надо искать инвесторов. Даже у Леброна не хватит денег, чтобы в одиночку купить команду НБА
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Ответ Артур Артур
Чего греха таить,я тоже хотел бы стать владельцем команды
Ну тут вы не одни
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Ответ Александр Кудрявцев
Ну тут вы не одни
Пацаны, скидываемся!
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Ответ NastyNay
Такого игрока хотелось бы тренером увидеть...но насколько я понимаю Крису это не интересно
Да, ему больше по душе дергать за ниточки за спиной
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