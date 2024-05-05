Гарнетт считает, что Леброну следует объединиться с Дюрэнтом, Карри и Полом

Кевин Гарнетт хочет, чтобы возрастные суперзвезды НБА играли за одну команду.

«Представляю себя на месте . У него есть все нужные номера. На одной линии Кей Ди, на другой Си Пи. Стеф еще на одной. Я впервые подумал о том, что все старые суперзвезды могут быть в одной команде и хорошо справляться.

В НБА есть хорошие команды, выстроенные с прицелом на будущее. Скажем, «Миннесота», «Хьюстон» и другие. Есть «Бостон», который обладает сильным составом со звездами в расцвете сил, но и опытом тоже. А что «Лейкерс»? Там нет молодых суперзвезд. На что им рассчитывать? Хотят ли их болельщики наблюдать то, что наблюдали в этом сезоне еще два года?» – заявил бывший игрок .

У 39-летнего форварда « » есть опция игрока и возможность стать свободным агентом этим летом.