Гарнетт считает, что Леброну следует объединиться с Дюрэнтом, Карри и Полом

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Кевин Гарнетт Крис Пол НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Баскетбол

Кевин Гарнетт хочет, чтобы возрастные суперзвезды НБА играли за одну команду.

«Представляю себя на месте Брона. У него есть все нужные номера. На одной линии Кей Ди, на другой Си Пи. Стеф еще на одной. Я впервые подумал о том, что все старые суперзвезды могут быть в одной команде и хорошо справляться.

В НБА есть хорошие команды, выстроенные с прицелом на будущее. Скажем, «Миннесота», «Хьюстон» и другие. Есть «Бостон», который обладает сильным составом со звездами в расцвете сил, но и опытом тоже. А что «Лейкерс»? Там нет молодых суперзвезд. На что им рассчитывать? Хотят ли их болельщики наблюдать то, что наблюдали в этом сезоне еще два года?» – заявил бывший игрок НБА.

У 39-летнего форварда «Лейкерс» есть опция игрока и возможность стать свободным агентом этим летом.

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6 комментариев
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Ну так на Олимпиаде и объединится))
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старпер старс))) поздновато уже им, по физухе не вытянут.
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Дайте Гарнетту номер Сприкута, АланаХьюстона или Форзы.
Они ему популярно расскажут, почему это не NBA2K.
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Гарнет плохого не посоветует.
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А потом трое травмируются и Брону в свои 90 лет опять придется тащить на себе:)
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Почему впервые? Нечто подобное пытались в Нетс сделать, да KG
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