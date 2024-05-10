«Голден Стэйт» намерен сохранить Джонатана Кумингу

Теги возможные переходы Голден Стэйт Крис Пол НБА Эндрю Уиггинс Гэри Пэйтон II Джонатан Куминга Рамона Шелберн Баскетбол

Джонатан Куминга является приоритетным игроком для «Уорриорз».

«Куминга совершенно недоступен. Все сложно из-за возможного продления и их финансовой ситуации, но они сделают все возможное, чтобы удержать его. Не думаю, что они вообще готовы о нем разговаривать.

У них неплохой пакет активов. Драфт-пики. Уиггинс. Гэри Пэйтон. Много вариантов. Кроме того, контракт Криса Пола. Его соглашение интересно для многих клубов по ряду причин. «Уорриорз» могут сохранить его и сэкономить сами, но это отличный торговый актив во многих сделках. Его контракт частично гарантирован, его можно обменять, а потом активировать опцию и сохранить много денег», – рассказала журналист ESPN Рамона Шелберн.

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