«Голден Стэйт» намерен сохранить Джонатана Кумингу

Джонатан Куминга является приоритетным игроком для «Уорриорз».

« совершенно недоступен. Все сложно из-за возможного продления и их финансовой ситуации, но они сделают все возможное, чтобы удержать его. Не думаю, что они вообще готовы о нем разговаривать.

У них неплохой пакет активов. Драфт-пики. Уиггинс. . Много вариантов. Кроме того, контракт . Его соглашение интересно для многих клубов по ряду причин. «Уорриорз» могут сохранить его и сэкономить сами, но это отличный торговый актив во многих сделках. Его контракт частично гарантирован, его можно обменять, а потом активировать опцию и сохранить много денег», – рассказала журналист ESPN Рамона Шелберн.