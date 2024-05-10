«Голден Стэйт» намерен сохранить Джонатана Кумингу
Джонатан Куминга является приоритетным игроком для «Уорриорз».
«Куминга совершенно недоступен. Все сложно из-за возможного продления и их финансовой ситуации, но они сделают все возможное, чтобы удержать его. Не думаю, что они вообще готовы о нем разговаривать.
У них неплохой пакет активов. Драфт-пики. Уиггинс. Гэри Пэйтон. Много вариантов. Кроме того, контракт Криса Пола. Его соглашение интересно для многих клубов по ряду причин. «Уорриорз» могут сохранить его и сэкономить сами, но это отличный торговый актив во многих сделках. Его контракт частично гарантирован, его можно обменять, а потом активировать опцию и сохранить много денег», – рассказала журналист ESPN Рамона Шелберн.