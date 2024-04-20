Инсайдер Марк Стейн: «Сперс» могут стать претендентами на Криса Пола»

«Сперс» могут приобрести Криса Пола, если тот покинет «Уорриорз».

«Команда, на которую стоит обратить внимание, если и «Уорриорз разойдутся» – это « ».

«Сперс» могут стать претендентами на Пола, если решат воспользоваться некоторыми ветеранскими ноу-хау на основе краткосрочного контракта, чтобы предоставить предполагаемому «Новичку года» более опытную помощь во втором сезоне», – сказал инсайдер Марк Стейн.