Инсайдер Марк Стейн: «Сперс» могут стать претендентами на Криса Пола»

Теги возможные переходы Голден Стэйт Крис Пол Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Марк Стейн Баскетбол

«Сперс» могут приобрести Криса Пола, если тот покинет «Уорриорз».

«Команда, на которую стоит обратить внимание, если Крис Пол и «Уорриорз разойдутся» – это «Сан-Антонио».

«Сперс» могут стать претендентами на Пола, если решат воспользоваться некоторыми ветеранскими ноу-хау на основе краткосрочного контракта, чтобы предоставить предполагаемому «Новичку года» Виктору Вембаньяме более опытную помощь во втором сезоне», – сказал инсайдер Марк Стейн.

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4 комментария
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Ответ aleksandre
Как расстанутся? Выкупят контракт?
Не гарантируют и все
+2
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Как расстанутся? Выкупят контракт?
0
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0
Что он там употребляет?;)
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Ответ Дэннис Молинарев
Что он там употребляет?;)
А что тебя смущает? Крис пол будет хорошо заигрывать Виктора
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