Инсайдер Марк Стейн: «Сперс» могут стать претендентами на Криса Пола»
«Сперс» могут приобрести Криса Пола, если тот покинет «Уорриорз».
«Команда, на которую стоит обратить внимание, если Крис Пол и «Уорриорз разойдутся» – это «Сан-Антонио».
«Сперс» могут стать претендентами на Пола, если решат воспользоваться некоторыми ветеранскими ноу-хау на основе краткосрочного контракта, чтобы предоставить предполагаемому «Новичку года» Виктору Вембаньяме более опытную помощь во втором сезоне», – сказал инсайдер Марк Стейн.