Шэй Гилджес-Александер о фоле на Пи Джее Вашингтоне: «Не хочу смотреть этот эпизод»

Теги Даллас НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Шэй Гилджес-Александер Пи Джей Вашингтон Баскетбол

Шэй Гилджес-Александер не собирается пересматривать эпизод со своим нарушением.

«Не нужно было фолить на нем. Мы говорили об этом весь год. Незначительные детали, которые влияют на победы в матчах. Дисциплина.

Отстой. Если бы я мог вернуться назад, я бы, конечно, не нарушал. Позволил бы ему попасть или смазать этот бросок. Но это баскетбол. Где-то выигрываешь, где-то проигрываешь, делаешь ошибки. Не смотрел запись эпизода, спасибо, не надо. Судьи видели его и не изменили решение, этого достаточно. Не хочу смотреть запись. Я сфолил. Они смотрели запись. Нет необходимости мне делать это», – прокомментировал концовку заключительного матча с «Мэверикс» разыгрывающий «Тандер».

Фол Гилджеса-Александера стал решающим в матче и принес итоговую победу «Далласу» (117:116). «Оклахома» закончила выступление во втором раунде плей-офф (2-4).

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1 комментарий
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Печально, но это действительно фол... (
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