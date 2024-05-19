Штрафные Пи Джея Вашингтона после фола Шэя Гилджеса-Александера на последних секундах матча принесли «Далласу» победу над «Оклахомой» (117:116)

«Мэверикс» вышли в финал Западной конференции (4-2).

В решающей атаке «Далласа», при счете 116:115 в пользу «Тандер», разыгрывающий чуть не потерял мяч в трехсекундной зоне противника. Мяч в итоге попал к Пи Джею Вашингтону в углу площадки. Дальний бросок форварда « » был неточен, однако прошел с нарушением правил со стороны защитника «Оклахомы» Шэя Гилджеса-Александера.

За 2,5 секунды до конца встречи Вашингтон получил право на 3 штрафных броска, из которых реализовал два первых и специально смазал третий. Дальний бросок форварда «Тандер» со своей половины площадки на победу оказался неточным.