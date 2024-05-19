Штрафные Пи Джея Вашингтона после фола Шэя Гилджеса-Александера на последних секундах матча принесли «Далласу» победу над «Оклахомой» (117:116)
«Мэверикс» вышли в финал Западной конференции (4-2).
В решающей атаке «Далласа», при счете 116:115 в пользу «Тандер», разыгрывающий Лука Дончич чуть не потерял мяч в трехсекундной зоне противника. Мяч в итоге попал к Пи Джею Вашингтону в углу площадки. Дальний бросок форварда «Далласа» был неточен, однако прошел с нарушением правил со стороны защитника «Оклахомы» Шэя Гилджеса-Александера.
За 2,5 секунды до конца встречи Вашингтон получил право на 3 штрафных броска, из которых реализовал два первых и специально смазал третий. Дальний бросок форварда «Тандер» Джейлена Уильямса со своей половины площадки на победу оказался неточным.
Гэффорд: 19 минут на паркете, -25
Лайвли: 30 минут на паркете, +26
Так же и в последней атаке, после потери Луки мяч чудом докатился до Вашингтона
Обидно немного за фол в конце и ненужный челлендж, но спишем это на неопытность.
Шай - красавчик. Не сдулся в плей-офф, отыграл, как минимум не хуже, чем в регулярке. Надеюсь на дальнейший прогресс и получение заветной статуэтки МВП
Холгрэма к бабушке на лето отправить, чтоб оброс на пару килограмм мясом. Видно, что испытывает проблемы против более атлетичных и мощных центровых.
В это межсезонье уже можно более активно действовать на рынке ( активы, пики и место под потолком есть). Парочка опытных бойцов точно не помешают. Хотя, конечно, дядя Прэсти и без меня знает, что делать)
Далласу удачи и здоровья в следующем раунде!