Штрафные Пи Джея Вашингтона после фола Шэя Гилджеса-Александера на последних секундах матча принесли «Далласу» победу над «Оклахомой» (117:116)

Теги Даллас НБА Баскетбол - видео Оклахома-Сити НБА плей-офф Лука Дончич Шэй Гилджес-Александер Пи Джей Вашингтон Джейлен Уильямс Баскетбол

«Мэверикс» вышли в финал Западной конференции (4-2).

В решающей атаке «Далласа», при счете 116:115 в пользу «Тандер», разыгрывающий Лука Дончич чуть не потерял мяч в трехсекундной зоне противника. Мяч в итоге попал к Пи Джею Вашингтону в углу площадки. Дальний бросок форварда «Далласа» был неточен, однако прошел с нарушением правил со стороны защитника «Оклахомы» Шэя Гилджеса-Александера.

За 2,5 секунды до конца встречи Вашингтон получил право на 3 штрафных броска, из которых реализовал два первых и специально смазал третий. Дальний бросок форварда «Тандер» Джейлена Уильямса со своей половины площадки на победу оказался неточным.

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8 комментариев
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ПиДжей очень хорош. Первый ПО для человека и он отдается игре на все 100
+15
0
+15
Ответ Birdman NBA
ПиДжей очень хорош. Первый ПО для человека и он отдается игре на все 100
Вот что бывает, когда вытащить двух людей (вместе с Гэффордом) из болота. Ну и главное надо было понять, что они хотят побеждать, а не просто зарплатку лутать.
+9
-1
+8
Занимательные цифры:
Гэффорд: 19 минут на паркете, -25
Лайвли: 30 минут на паркете, +26
+6
-1
+5
Дончич ужас какой-то творил в концовке. Еле двигается, но мяч не отдаёт идёт к кольцу его блокируют, только на удаче мяч отсткакивает к Ирвингу и он кладёт треху.
Так же и в последней атаке, после потери Луки мяч чудом докатился до Вашингтона
+5
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+3
Как же мощно преобразился Даллас после прихода Вашингтона и Гэффорда …это абсолютно новый крутой уровень.Красава Вашингтон вроде провалился в начале из за фолов, своевременно собрался и вырвал победу….Вы видели его хладнокровие во время исполнения штрафных…обожаю его какая самоотдача 👍👍👍
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Пи Джей удивительно преобразился аккурат с началом ПО, и не перестает удивлять в хорошем смысле этого слова. Хладнокровно закрыл эту серию в решающий момент.
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Спасибо, Окле за сезон! Молодцы!
Обидно немного за фол в конце и ненужный челлендж, но спишем это на неопытность.
Шай - красавчик. Не сдулся в плей-офф, отыграл, как минимум не хуже, чем в регулярке. Надеюсь на дальнейший прогресс и получение заветной статуэтки МВП
Холгрэма к бабушке на лето отправить, чтоб оброс на пару килограмм мясом. Видно, что испытывает проблемы против более атлетичных и мощных центровых.
В это межсезонье уже можно более активно действовать на рынке ( активы, пики и место под потолком есть). Парочка опытных бойцов точно не помешают. Хотя, конечно, дядя Прэсти и без меня знает, что делать)
Далласу удачи и здоровья в следующем раунде!
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