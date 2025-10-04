2

Александер Секулич: «Главное, что мне не понравилось, – мы сдались в 4-й четверти»

Александер Секулич прокомментировал крупное поражение «Зенита».

Команда уступила УНИКСу со счетом 77:104.

«На мой взгляд, мы хорошо подготовились к игре с точки зрения понимания того, что соперники хотят делать. Как они будут атаковать нас, что они планируют в защите. Но нашей самой большой проблемой сегодня были ненужные, необязательные потери мяча. Из-за этих потерь, у меня нет точных данных (17), но они набрали с них много очков. Из-за этого, как мне кажется, мы начали терять уверенность. И все стало только хуже.

У нас был неплохой отрезок в 3-й четверти, но, к сожалению, Трент получил травму. Главное, что мне действительно не понравилось, и это то, что я терпеть не могу, когда команда делает, – это то, что мы сдались. Мы сдались в 4-й четверти. А когда ты сдаешься, особенно перед своими болельщиками… Они ведь пришли, чтобы поддержать тебя. Я всегда говорю: «Ладно, ты можешь проиграть, но то, как ты проигрываешь, очень важно». Мне очень не понравилось, как мы сегодня проиграли, особенно то, как мы играли во второй половине», – признался главный тренер клуба из Санкт-Петербурга.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Зенита»
logoУНИКС
Александер Секулич
logoЗенит
Трент Фрэйзер
logoЕдиная лига ВТБ
