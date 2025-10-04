  • Спортс
Дмитрий Кулагин: «Знаем, как важно обыграть команду из «большой четверки». Это может стать решающим фактором в конце сезона»

УНИКС начал серию встреч с топ-клубами Лиги ВТБ с крупной победы.

Казанцы уверенно справились с «Зенитом» в Санкт-Петербурге – 104:77.

«Это очень значимая победа для нас и нашего клуба. Знаем, как важно обыграть команду из так называемой «большой четверки». Это может стать решающим фактором в конце сезона.

Мы всегда действовали как защитная команда, агрессивно на каждом участке площадки. Во второй половине нам удалось это доказать: проявили агрессию, не дали сопернику забить легкие мячи, сделали много перехватов, доминировали на подборе и показали сбалансированный баскетбол на обеих сторонах площадки. Надеюсь, мы продолжим в том же темпе, сохранив наработки последних двух недель.

С «Зенитом» у меня связано много приятных воспоминаний, но для меня принципиален клуб, за который я выступаю сейчас.

УНИКС – моя семья, и мы фокусируемся на своей игре. Я рад, что нам удалось одержать такую убедительную победу.

Искренне верю, что чемпионаты выигрывает защита и стабильная игра. Хотя сегодня мы продемонстрировали отличное нападение, оборона остается нашей первоочередной задачей», – заявил капитан Дмитрий Кулагин.

«Это только начало сезона. Можно сказать, что это первый матч, который нам довелось сыграть полным составом. Что касается нашего соперника «Зенита», то можно сказать, что эта команда в самом начале пути. На протяжении сезона многое еще поменяется. Да, мы сегодня были лучше, особенно, что касается 2-й половины. Я очень доволен этой победой, потому что знаю, что здесь всегда непросто выигрывать», – заключил главный тренер Велимир Перасович.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети УНИКСа
logoУНИКС
logoЗенит
Велимир Перасович
logoДмитрий Кулагин
logoЕдиная лига ВТБ
