Защитник «Майами» Дрю Смит вернется на площадку после разрыва ахиллова сухожилия
Дрю Смит заканчивает реабилитацию.
27-летний защитник получил разрыв ахиллова сухожилия в декабре прошлого года, только восстановившись после травмы передней крестообразной связки.
Смит подписал 3-летний контракт этим летом и теперь готовится к возвращению на площадку.
«Благодарен Эрику Споэльстре, он постоянно связывался со мной и поддерживал. Такое отношение со стороны главного тренера очень помогает с возвращением.
В «предсезонке» опробуем мое состояние. Чувствую себя хорошо.
Отслеживаем мою нагрузку в тренировочном лагере. Стараемся быть осторожными. Занимаюсь практически по полной программе, немного перестраховываюсь. Счастлив возвращению», – поделился Смит.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
