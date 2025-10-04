Защитник «Майами» Дрю Смит вернется на площадку после разрыва ахиллова сухожилия

Дрю Смит заканчивает реабилитацию.

27-летний защитник получил разрыв ахиллова сухожилия в декабре прошлого года, только восстановившись после травмы передней крестообразной связки.

Смит подписал 3-летний контракт этим летом и теперь готовится к возвращению на площадку.

«Благодарен Эрику Споэльстре, он постоянно связывался со мной и поддерживал. Такое отношение со стороны главного тренера очень помогает с возвращением.

В «предсезонке» опробуем мое состояние. Чувствую себя хорошо.

Отслеживаем мою нагрузку в тренировочном лагере. Стараемся быть осторожными. Занимаюсь практически по полной программе, немного перестраховываюсь. Счастлив возвращению», – поделился Смит.