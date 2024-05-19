Судья Тони Бразерс о фоле Шэя Гилджеса-Александера: «Мяч не был выбит в результате контакта, последующее касание руки было против правил»

Теги Даллас НБА судьи Оклахома-Сити НБА плей-офф Тони Бразерс Шэй Гилджес-Александер Пи Джей Вашингтон Баскетбол

Арбитр Тони Бразерс прокомментировал фол Шэя Гилджеса-Александера.

Нарушение защитника «Оклахомы» за 2,5 секунды до конца встречи позволило форварду «Далласа» Пи Джею Вашингтону бросить три штрафных и обеспечить победу своей команды (117:116).

«Во время просмотра повтора мы увидели, что Шэй сначала касается мяча, но затем его рука скользит и сталкивается с рукой Вашингтона в тот момент, когда он сохраняет контроль за мячом и производит бросок. Так как мяч не был выбит в результате первоначального контакта, последующее касание противоречит правилам. Если бы мяч был выбит Шэем, контакт был бы признан несущественным. Но здесь не та ситуация», – прокомментировал эпизод судья в послематчевом интервью.

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5 комментариев
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У кого-то есть вопросы по этому фолу?
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Грустно признавать, но это был фол
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Представляю состояние сейчас Шая…ему вдвойне больно же..если бы не сфолил победа была бы в кармане.На пресс конференции сидел разбитым…молодая команда это тоже опыт… все у них ещё впереди
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Тони Бразерс видел всё в баскетболе, и, если он говорит, значит, так и есть
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