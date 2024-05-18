Джамал Мюррэй провел полноценную тренировку и, по словам Майкла Мэлоуна, выглядел великолепно
Высока вероятность, что Джамал Мюррэй примет участие в 7-м матче с «Миннесотой».
Разыгрывающий «Денвера» принял полноценное участие в сегодняшней тренировке команды. По словам главного тренера Майкла Мэлоуна, игрок выглядел великолепно.
Во время шестого матча серии плей-офф против «Миннесоты» (70:115, 3-3) Мюррэй повредил локоть правой руки в результате столкновения с центровым соперника Руди Гобером.
Решающий матч серии состоится в Денвере 19 мая.