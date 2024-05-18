Джамал Мюррэй провел полноценную тренировку и, по словам Майкла Мэлоуна, выглядел великолепно

Теги травмы Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Джамал Мюррэй Баскетбол

Высока вероятность, что Джамал Мюррэй примет участие в 7-м матче с «Миннесотой».

Разыгрывающий «Денвера» принял полноценное участие в сегодняшней тренировке команды. По словам главного тренера Майкла Мэлоуна, игрок выглядел великолепно.

Во время шестого матча серии плей-офф против «Миннесоты» (70:115, 3-3) Мюррэй повредил локоть правой руки в результате столкновения с центровым соперника Руди Гобером.

Решающий матч серии состоится в Денвере 19 мая.

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1 комментарий
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Выгляжу великолепно, играть не могу.
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