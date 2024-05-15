«Хотеось бы увидеть подробную квитанцию». Крис Финч раскритиковал НБА за величину штрафа Руди Гобера

Теги Денвер Миннесота НБА штрафы Крис Финч НБА плей-офф Руди Гобер Джамал Мюррэй Баскетбол

НБА оштрафовала Руди Гобера на 75 тысяч долларов.

Центровой «Миннесоты» оштрафован за «неприемлемый и непрофессиональный жест, который ставит под сомнение честность лиги и ее судей».

В концовке четвертого матча серии плей-офф против «Денвера» (107:115, 2-2) Гобер показал «денежный жест» с намеком на подкуп судей.

Главный тренер «Тимбервулвз» Крис Финч выразил недовольство величиной штрафа и сослался на ситуацию с Джамалом Мюррэем во время ответа журналисту, который спросил его мнение о решении НБА.

«Хотелось бы увидеть подробную квитанцию. Потому что, если денежный жест стоит 75 тысяч долларов, то за полотенце платишь 10 тысяч, а за грелку – 15 тысяч?» – произнес Финч.

Игрок «Денвера» был оштрафован на 100 тысяч долларов за бросание предметов на площадку во втором матче, но избежал дисквалификации, которую, по мнению многих, он должен был получить с учетом степени серьезности своих действий. Существует мнение, что Мюррэй также продемонстрировал «денежный жест» в той игре.

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2 комментария
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Жест с деньгами связан с имиджевыми и репутационными рисками для лиги. Лига даёт понять всем игрокам и тренерам, что такое недопустимо, потому что ставит под сомнение объективность спортивных результатов команд. Шлейф судейства тянется за лигой со времён работы Тима Донахи.
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