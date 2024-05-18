Виктор Вембаньяма на первую зарплату в НБА хотел купить огромный конструктор LEGO
Стало известно, на что Вембаньяма собирался потратить первую зарплату в НБА.
Лучший новичок сезона заявил, что потратит свою первую зарплату в НБА на модель «Тысячелетнего сокола», знаменитого космического корабля из франшизы «Звездных войн».
Французский центровой рассказал об этом на специальном ужине с болельщиками перед драфтом-2023.
Когда кто-то из гостей спросил Вембаньяму, что он купит в первую очередь, получив многомиллионный контракт, фанат «Звездных войн» с гордостью заявил о желании купить и собрать конструктор из 7 541 детали.
Но это не точно.