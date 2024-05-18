Виктор Вембаньяма на первую зарплату в НБА хотел купить огромный конструктор LEGO

Теги Сан-Антонио НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Стало известно, на что Вембаньяма собирался потратить первую зарплату в НБА.

Лучший новичок сезона заявил, что потратит свою первую зарплату в НБА на модель «Тысячелетнего сокола», знаменитого космического корабля из франшизы «Звездных войн».

Французский центровой рассказал об этом на специальном ужине с болельщиками перед драфтом-2023.

Когда кто-то из гостей спросил Вембаньяму, что он купит в первую очередь, получив многомиллионный контракт, фанат «Звездных войн» с гордостью заявил о желании купить и собрать конструктор из 7 541 детали.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ниче себе, прошлогодние новости?) с проснутием, Гена! Закупайся битком, взлетит скоро!
+14
0
+14
Как-будто до этого он не мог себе его позволить))
+3
-1
+2
Со второй Азбуку из Лего купит.
Но это не точно.
+1
0
+1
А как же фото!
0
0
0
Все по заветам Данкана, красавец
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий