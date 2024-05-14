«Метрополитан» обанкротился

Теги Сан-Антонио НБА чемпионат Франции Метрополитан Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бывший клуб Виктора Вембаньямы «Метрополитан» обанкротился.

«Метрополитан» проинформировал руководство Федерации баскетбола Франции, что больше не сможет участвовать ни в каких турнирах, сообщает издание Le Parisien. Клуб искал инвесторов, но ему так и не удалось найти потенциальных покупателей.

Восходящая звезда «Сан-Антонио» Вембаньяма провел в «Метрополитане» сезон-2022/23. Центровой перешел в команду в 2022 году из «Виллербана», чтобы подготовиться к драфту НБА. Там его тренировал Венсан Колле, который также является главным тренером сборной Франции. В прошлом сезоне «Метрополитан» дошел до финальной серии плей-офф французской лиги, где проиграл «Монако» со счетом 0-3.

«Метрополитан» завершил нынешний сезон на последнем месте в таблице чемпионата Франции с результатом 4–30.

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4 комментария
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Витя настолько велик, что после его ухода банкротятся клубы. Техас будет готов выйти из состава США, лишь бы Витя не перешёл в другую команду
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Ну теперь давайте Витю в этом винить, руководство итак хайпанула нормально, так что если не смогли продолжить это их вина. Либо владелец просто не понимает как вести дела)
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Ответ boller_73
Витя настолько велик, что после его ухода банкротятся клубы. Техас будет готов выйти из состава США, лишь бы Витя не перешёл в другую команду
Техас войдет в состав Вити
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Ответ boller_73
Витя настолько велик, что после его ухода банкротятся клубы. Техас будет готов выйти из состава США, лишь бы Витя не перешёл в другую команду
Так в Техасе помимо Шпор играют Маверикс и Рокетс.
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