Бывший клуб Виктора Вембаньямы «Метрополитан» обанкротился.

«Метрополитан» проинформировал руководство Федерации баскетбола Франции, что больше не сможет участвовать ни в каких турнирах, сообщает издание Le Parisien. Клуб искал инвесторов, но ему так и не удалось найти потенциальных покупателей.

Восходящая звезда « » провел в « » сезон-2022/23. Центровой перешел в команду в 2022 году из «Виллербана», чтобы подготовиться к драфту . Там его тренировал Венсан Колле, который также является главным тренером сборной Франции. В прошлом сезоне «Метрополитан» дошел до финальной серии плей-офф французской лиги, где проиграл «Монако» со счетом 0-3.

«Метрополитан» завершил нынешний сезон на последнем месте в таблице чемпионата Франции с результатом 4–30.