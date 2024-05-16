Велимир Перасович: «Решающее значение в серии с «Локо» приобретает то, с каким настроем выходим на площадку»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Велимир Перасович прокомментировал победу над «Локо» в 5-м матче (81:78, 3-2).

«Как и все матчи нашей полуфинальной серии, эта игра против «Локомотива-Кубань» получилась очень тяжелой и эмоциональной. Две равные команды борются за путевку в финал, поэтому каждый матч проходит с большим количеством физической борьбы и контактов. Это нелегко ни для кого – ни для игроков, ни для судей, ни для нас, тренеров. Типичная игра плей-офф, как и все остальные.

В следующем матче нам нужно быть психологически устойчивыми и не думать о том, что мы ведем в счете и имеем преимущество домашней площадки. Потому что оно не является определяющим в нашей серии. Решающее значение приобретает то, с каким настроем выходим на площадку», – отметил главный тренер УНИКСа.

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