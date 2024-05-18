Иван Ухов: «Смена тренера пошла ЦСКА в плюс»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Иван Ухов Эмил Райкович Баскетбол

Иван Ухов поделился мнением о смене главного тренера ЦСКА.

Андреас Пистиолис занял место Эмила Райковича непосредственно перед стартом плей-офф Лиги ВТБ.

– Смена тренера взбодрила команду?

– Точно дала новый импульс. Да, это было рискованно. У Андреаса не было достаточно времени, чтобы полностью донести до нас свою философию, перестроить игру. Тем не менее мы прибавили во многих компонентах, стали играть более командно, организованно. И в защите, и в нападении. Так что могу сказать, что смена тренера пошла нам в плюс.

– Вы довольны своей игрой в плей-офф?

– Хотелось бы лучше. Где-то брать на себя больше бросков, поплотнее действовать в защите. Надеюсь, в следующих матчах дам коллективу больше пользы.

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