Хавьер Паскуаль о 5-м матче: «ЦСКА был лучше с самого начала»

Теги ЦСКА Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА в 5-м матче (73:99, 2-3).

«Поздравляю ЦСКА с такой игрой. Они были лучше с самого начала. Мы начали очень плохо, после этого было невозможно вернуться – мы начали нервничать, не могли следовать плану.

Эта разница, которую ЦСКА добыл в самом начале, оказалась решающей, после этого исход был предрешен. Просто старались продолжать бороться перед своими болельщиками», – сказал главный тренер «Зенита».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий