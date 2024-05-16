Хавьер Паскуаль о 5-м матче: «ЦСКА был лучше с самого начала»

Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА в 5-м матче (73:99, 2-3).

«Поздравляю ЦСКА с такой игрой. Они были лучше с самого начала. Мы начали очень плохо, после этого было невозможно вернуться – мы начали нервничать, не могли следовать плану.

Эта разница, которую ЦСКА добыл в самом начале, оказалась решающей, после этого исход был предрешен. Просто старались продолжать бороться перед своими болельщиками», – сказал главный тренер « ».