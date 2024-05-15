Андреас Пистиолис: «Психология в плей‑офф – самый важный фактор»

Андреас Пистиолис оценил расклад сил в полуфинальной паре с «Зенитом».

После четырех матчей счет в серии 2-2.

«Эту серию невозможно выиграть всухую. Сейчас мы имеем очень интересный расклад. Мы внесли изменения, и они на это среагировали. С тактической точки зрения это очень интересная серия. Но больше меня удивляет, что в каждом матче победитель выигрывает очень уверенно. Не было ни одной близкой игры, и это удивительно.

Игра в защите – важный фактор для нас. Мы обязаны придерживаться плана, и, конечно же, будет важен процент попаданий. Психология в плей‑офф – самый важный фактор. У нас немного времени вносить какие‑то тактические изменения, а команды отлично друг друга знают, поэтому психология выходит на первый план», – сказал главный тренер .