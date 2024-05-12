Андреас Пистиолис: «Зенит» сегодня был единственной командой, которая вышла на площадку»

Андреас Пистиолис заявил, что ЦСКА «не вышел на площадку» в 4-м матче.

«Поздравляю « », они были сегодня единственной командой, которая вышла на площадку.

Спасибо болельщикам за то, что пришли в таком количестве и оказали большую поддержку. Печально, что мы не смогли отплатить за это победой», – сказал главный тренер ЦСКА.

Санкт-петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над в Москве в 4-м матче и сравнял счет в серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ (91:73, 2-2).