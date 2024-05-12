Андреас Пистиолис: «Зенит» сегодня был единственной командой, которая вышла на площадку»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Баскетбол

Андреас Пистиолис заявил, что ЦСКА «не вышел на площадку» в 4-м матче.

«Поздравляю «Зенит», они были сегодня единственной командой, которая вышла на площадку.

Спасибо болельщикам за то, что пришли в таком количестве и оказали большую поддержку. Печально, что мы не смогли отплатить за это победой», – сказал главный тренер ЦСКА.

Санкт-петербургский «Зенит» одержал уверенную победу над ЦСКА в Москве в 4-м матче и сравнял счет в серии 1/2 финала плей-офф Лиги ВТБ (91:73, 2-2).

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий