Иван Ухов: «Зенит» подошел к 4-му матчу более готовым ментально»

Иван Ухов проанализировал поражение ЦСКА от «Зенита» в 4-м матче серии (2-2).

«Это плей‑офф, здесь легких матчей не бывает. Тут не будет таких игр, когда одна команда постоянно побеждает, а другая безвольно на это смотрит. Конечно, « » отреагировал на нашу победу в предыдущем матче и подошел к этой игре, наверное, более готовым ментально. В том плане, что они были прижаты к стене и отступать им было некуда. Поэтому они бросили все силы на эту игру. У нас где‑то не получалось реагировать на это, и где‑то мы допускали просто бездарные ошибки, что позволяло сопернику забивать свои мячи и получать уверенность. Нужно сейчас проанализировать нашу игру и к следующему матчу подойти более готовыми и победить.

К такой игре «Зенита» не были готовы?

Конечно, мы готовились, но просто наша игра несколько подвела. Мы знали, конечно, что «Зенит» будет играть в таком стиле, где‑то давить будет, что делали и мы в третьем матче. У них это получалось. А мы чуть‑чуть к этому готовы не были — от этого наши потери и неправильные решения. Думаю, это больше психология. Просто после неудачных моментов в игре мы не могли должным образом отреагировать, где‑то не смогли переломить», — сказал защитник .