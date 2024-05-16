Андреас Пистиолис о серии ЦСКА – «Зенит»: «Одна из самых сумасшедших в истории Единой лиги ВТБ»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Андреас Пистиолис Баскетбол

Андреас Пистиолис:прокомментировал победу над «Зенитом» в 5-м матче (99:73).

«Думаю, все согласны, что эта серия получается сумасшедшей. Одной из самых сумасшедших в истории Единой Лиги. Разница в счете от матча к матчу не говорит о разнице между командами.

Для нас это была отличная победа, мои игроки выполнили полностью план на игру. Все зависело от того, сможем ли мы его выполнить. Нужно просто еще один раз победить», – сказал главный тренер ЦСКА.

ЦСКА на выезде разгромил «Зенит» и повел в серии 1/2 финала со счетом 3-2.

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