Андреас Пистиолис о серии ЦСКА – «Зенит»: «Одна из самых сумасшедших в истории Единой лиги ВТБ»

Андреас Пистиолис:прокомментировал победу над «Зенитом» в 5-м матче (99:73).

«Думаю, все согласны, что эта серия получается сумасшедшей. Одной из самых сумасшедших в истории . Разница в счете от матча к матчу не говорит о разнице между командами.

Для нас это была отличная победа, мои игроки выполнили полностью план на игру. Все зависело от того, сможем ли мы его выполнить. Нужно просто еще один раз победить», – сказал главный тренер ЦСКА.

на выезде разгромил « » и повел в серии 1/2 финала со счетом 3-2.