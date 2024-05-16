Остин Риверс: «Леброн и Бронни Джеймсы в одной команде – это хорошо для кликов и просмотров. Но не слишком весело для самого Бронни»

Остин Риверс считает, что Бронни Джеймс должен найти свой путь в НБА.

« играл в баскетбол всю свою жизнь. У него есть свое собственное имя, как у любого другого молодого игрока на драфт-комбайне. Но он находится в тени, настолько огромной, что никто не сможет выбраться из нее. Я был в похожей ситуации, хоть мой отец и не . Имел собственную репутацию, пока не оказался в « ». И я был в Топ-10 своего драфта, лучшим игроком в университете. Но как только попал в «Клипперс», мне стало сложно справляться с потоком негативного внимания. Потребовалась терапия, много разговоров с разными людьми, чтобы поверить в себя и отстраниться от всего этого эмоционально.

Вы могли услышать это в интервью Бронни. Он хочет быть самостоятельным. Мы все хотели бы увидеть Леброна в команде со своим сыном. Но является ли это лучшим вариантом для самого Бронни? Это будет интересно для нас. Хорошо для кликов и просмотров. Но не слишком весело для него. Дайте ему найти свой путь. Он справится. У него достаточно таланта и наследственности», – рассудил бывший игрок.