Остин Риверс: «Леброн и Бронни Джеймсы в одной команде – это хорошо для кликов и просмотров. Но не слишком весело для самого Бронни»

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Остин Риверс считает, что Бронни Джеймс должен найти свой путь в НБА.

«Бронни Джеймс играл в баскетбол всю свою жизнь. У него есть свое собственное имя, как у любого другого молодого игрока на драфт-комбайне. Но он находится в тени, настолько огромной, что никто не сможет выбраться из нее. Я был в похожей ситуации, хоть мой отец и не Леброн Джеймс. Имел собственную репутацию, пока не оказался в «Клипперс». И я был в Топ-10 своего драфта, лучшим игроком в университете. Но как только попал в «Клипперс», мне стало сложно справляться с потоком негативного внимания. Потребовалась терапия, много разговоров с разными людьми, чтобы поверить в себя и отстраниться от всего этого эмоционально.

Вы могли услышать это в интервью Бронни. Он хочет быть самостоятельным. Мы все хотели бы увидеть Леброна в команде со своим сыном. Но является ли это лучшим вариантом для самого Бронни? Это будет интересно для нас. Хорошо для кликов и просмотров. Но не слишком весело для него. Дайте ему найти свой путь. Он справится. У него достаточно таланта и наследственности», – рассудил бывший игрок.

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1 комментарий
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да бронни без разницы
посветит лицом пару лет с батей и потом в бизнес
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