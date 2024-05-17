По сообщению Шэмса Чарании, Леброн Джеймс не собирается менять команду, чтобы играть с сыном

Шэмс Чарания заявил, что Леброн Джеймс не будет менять клуб из-за сына.

По словам инсайдера, другим клубам не имеет смысла выбирать на драфте, чтобы привлечь его отца в свою команду.

«Какая-то из команд может обратиться к Ричу Полу или самому Леброну Джеймсу и спросить, если они выберут Бронни, перейдет ли он тоже. И ответ будет «нет». Нет никакой прямой взаимосвязи между этими событиями.

« » собираются взять Бронни, потому что считают, что он им подойдет. Развитие игроков является одной из приоритетных задач поиска нового тренера. Клуб планирует на следующие 5-6 лет. собирается отыграть 1-2 сезона. Так что молодежь является ключевым элементом будущего «Лейкерс» в любом случае», – заявил Чарания.