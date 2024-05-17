По сообщению Шэмса Чарании, Леброн Джеймс не собирается менять команду, чтобы играть с сыном
Шэмс Чарания заявил, что Леброн Джеймс не будет менять клуб из-за сына.
По словам инсайдера, другим клубам не имеет смысла выбирать Бронни Джеймса на драфте, чтобы привлечь его отца в свою команду.
«Какая-то из команд может обратиться к Ричу Полу или самому Леброну Джеймсу и спросить, если они выберут Бронни, перейдет ли он тоже. И ответ будет «нет». Нет никакой прямой взаимосвязи между этими событиями.
«Лейкерс» собираются взять Бронни, потому что считают, что он им подойдет. Развитие игроков является одной из приоритетных задач поиска нового тренера. Клуб планирует на следующие 5-6 лет. Леброн Джеймс собирается отыграть 1-2 сезона. Так что молодежь является ключевым элементом будущего «Лейкерс» в любом случае», – заявил Чарания.