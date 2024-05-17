По сообщению Шэмса Чарании, Леброн Джеймс не собирается менять команду, чтобы играть с сыном

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Лейкерс НБА драфт НБА Шэмс Чарания Бронни Джеймс Баскетбол

Шэмс Чарания заявил, что Леброн Джеймс не будет менять клуб из-за сына.

По словам инсайдера, другим клубам не имеет смысла выбирать Бронни Джеймса на драфте, чтобы привлечь его отца в свою команду.

«Какая-то из команд может обратиться к Ричу Полу или самому Леброну Джеймсу и спросить, если они выберут Бронни, перейдет ли он тоже. И ответ будет «нет». Нет никакой прямой взаимосвязи между этими событиями.

«Лейкерс» собираются взять Бронни, потому что считают, что он им подойдет. Развитие игроков является одной из приоритетных задач поиска нового тренера. Клуб планирует на следующие 5-6 лет. Леброн Джеймс собирается отыграть 1-2 сезона. Так что молодежь является ключевым элементом будущего «Лейкерс» в любом случае», – заявил Чарания.

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7 комментариев
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Ничего, Брайс через несколько лет придет, можно и к нему перейти будет.
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Ответ unrecyclable
может он хотел поиграть в одном матче, но в разных командах?
Ради уникальных достижений он проделает оба варианта
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Очевидно никуда он из лал не уйдёт и не важно кто там бронни пикнет.
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Ответ Lays
Отпугивают всякие мемфисы и юты, чтоб бронни не брали)) знаем мы тебя леброша, сам говорил, что цель - поиграть с сыном х)
может он хотел поиграть в одном матче, но в разных командах?
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Ответ Stan WarHammer
Ничего, Брайс через несколько лет придет, можно и к нему перейти будет.
Перейти к Брайсу в ЛАЛ?
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Ответ Stan WarHammer
Ничего, Брайс через несколько лет придет, можно и к нему перейти будет.
Всего три года. Леброн и его дождется
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