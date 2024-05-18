У Энтони Дэвиса наметились расхождения с Дарвином Хэмом до увольнения тренера из «Лейкерс»

Теги Лейкерс НБА Энтони Дэвис Дарвин Хэм Баскетбол

У Энтони Дэвиса пропало взаимопонимание с Дарвином Хэмом .

По словам обозревателя The Athletic Сэма Эмика, до увольнения Хэма из «Лейкерс» между ним и звездой команды мог возникнуть некоторый разрыв.

«Когда они решили уволить Дарвина Хэма, как мне рассказали, одним из многих соображений было то, что у Эй Ди явно наметилось недопонимание с Хэмом. Не секрет, что Энтони ранее по ходу карьеры уже запрашивал обмен. Именно так он попал в «Лейкерс» из «Нового Орлеана». Меньше всего они хотели, чтобы Эй Ди был расстроен, а подобные мысли, судя по всему, приходили ему в голову», – заявил Эмик.

После поражения со счетом 99:101 во втором матче серии с «Денвером» Дэвис во время интервью сказал, что «у нас бывают моменты, когда мы просто не знаем, что делаем на обеих половинах площадки».

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3 комментария
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а, что - у них когда-то было понимание? с кем вообще у Хема было понимание, не говорю о взаимопонимании...
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