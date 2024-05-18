У Энтони Дэвиса наметились расхождения с Дарвином Хэмом до увольнения тренера из «Лейкерс»

У Энтони Дэвиса пропало взаимопонимание с Дарвином Хэмом .

По словам обозревателя The Athletic Сэма Эмика, до увольнения Хэма из « » между ним и звездой команды мог возникнуть некоторый разрыв.

«Когда они решили уволить , как мне рассказали, одним из многих соображений было то, что у Эй Ди явно наметилось недопонимание с Хэмом. Не секрет, что ранее по ходу карьеры уже запрашивал обмен. Именно так он попал в «Лейкерс» из «Нового Орлеана». Меньше всего они хотели, чтобы Эй Ди был расстроен, а подобные мысли, судя по всему, приходили ему в голову», – заявил Эмик.

После поражения со счетом 99:101 во втором матче серии с «Денвером» Дэвис во время интервью сказал, что «у нас бывают моменты, когда мы просто не знаем, что делаем на обеих половинах площадки».